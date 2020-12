Das letzte Heimspiel des Jahres 2020 endete für den SK Rapid Wien mit einer bösen Überraschung. Die Hütteldorfer mussten sich nach einer schwachen Vorstellung der WSG Tirol im eigenen Stadion mit 0:3 geschlagen geben. „Sollte es nicht hinhauen, dann habe ich mich verzockt“, hatte Didi Kühbauer vor dem Spiel hinsichtlich der starken Rotation gemeint.

Didi Kühbauer: "Eines der schlechtesten Spiele"

Didi Kühbauer sprach nach dem Spiel in der Pressekonferenz von "einem der schlechtesten Spiele" seiner Mannschaft, dass er bisher gesehen hätte. Auf die starke Rotation wollte der Rapid-Trainer die Niederlage jedoch nicht zurückführen: "Wir hatten genügend Erfahrung und Qualität am Platz, um über Wattens drüberzukommen", ist Kühbauer überzeugt. (>>Böses Erwachen für harmlose Rapidler: WSG Tirol überrascht in Hütteldorf<<)

Zudem betonte der Burgenländer, dass die jungen Spieler in der Startelf nicht der Grund dafür seien, dass man ein Spiel verlieren muss. Der Spielverlauf sei schlecht gewesen. Personaltechnisch befinde man sich bereits über dem Limit, so Kühbauer.

Vor allem in der ersten Halbzeit habe man Wattens "schalten und walten lassen", bekrittelte der Rapid-Trainer. Bei den beiden Gegentoren, die jeweils aus einem kurz abgespielten Eckball resultierten, habe sich seine Mannschaft "dermaßen schlecht verhalten". In der Offensive habe man dann keine Durchschlagskraft entwickeln können.

"Heulerei ist mittlerweile schon ein bisschen traurig"

Was den Hütteldorfern auch keinesfalls in die Karten spielte, war der Ausschluss von Filip Stojkovic kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit. Der 27-jährige Serbe hatte Florian Rieder bei einem Zweikampf mit der flachen Hand auf Höhe des Hinterkopfes getroffen. Referee Harkam stellte den Rapid-Verteidiger vom Platz. Didi Kühbauer wollte sich zu dieser Aktion nicht großartig äußern. Im Interview mit Sky kritisierte er jedoch das Verhalten mancher Spieler auf dem Platz: "Was in Österreich mittlerweile ins Lustige geht, ist die Heulerei, die am Platz stattfindet. Das ist mittlerweile schon ein bisschen traurig", bemängelte der Rapid-Coach.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger