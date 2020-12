Schreckliche Nachrichten ereilen den österreichischen Fußball am Sonntagabend: Der ehemalige ÖFB-Teamchef Otto Baric ist mit 87 Jahren an Corona verstorben. Das bestätigt der kroatische Fußballverband am Sonntagabend. Der gebürtige Kroate war in Österreich bei Wacker Innsbruck, LASK, Rapid Wien, Sturm Graz, Austria Salzburg sowie als Teamchef des österreichischen Nationalteams tätig.

Den SK Rapid Wien führte er 1985 ins Finale des Europacups der Pokalsieger. Mit Austria Salzburg zog er 1994 ins Finale des UEFA-Cups ein. Insgesamt feierte Baric sieben österreichische Meistertitel.

Von April 1999 bis Dezember 2001 fungierte Otto Baric als Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Sein Heimatland Kroatien betreute er von 2002 bis 2004.

ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner zeigt sich vom Ableben Otto Barics tief betroffen: „Otto Baric war über viele Jahre für ganz Österreich eine regelrechte Leitfigur des Fußballs. Die Europacup-Finalspiele mit dem SK Rapid und Austria Salzburg werden genauso unvergessen bleiben wie seine unverwechselbare und mitreißende Art. Otto Baric hat seine Ära geprägt und unglaublich viel für den österreichischen Fußball geleistet – auf Vereinsebene und beim Nationalteam. Er nimmt einen Ehrenplatz in der heimischen Fußballgeschichte ein.“

So reagiert das Netz auf den Tod der Trainerlegende

Die Rapid-Familie trauert: Otto „Maximale“ #Baric ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Mit Rapid wurde er 3x Meister, 4x Cup-Sieger, 3x Supercup-Sieger und erreichte er 1985 das Europacup-Finale. Ruhe in Frieden, Otto 🖤💚#SCR2020 #skrapid #RIP

📷 GEPA pictures pic.twitter.com/vMfOMvNwAe — SK Rapid (@skrapid) December 13, 2020

"Mit Otto #Baric ist ein Großer von uns gegangen. Er hat den Offensivfußball nach Österreich gebracht und Sturm in neue Höhen katapultiert. Das Jahr 2020 hat der Sturmfamilie die nächste Legende genommen. Wir werden unsere Helden wie Otto Maximale nie vergessen."-Christian #Jauk pic.twitter.com/GbGSxyuL7x — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 13, 2020

Der Fußball trauert um einen der ganz großen Trainer. Wir trauern um unseren Meistertrainer der die Austria auch im Europacup zu ungeahnten Höhen führte. Otto Maximale, wir danken dir! #svas #violettweiss #salzburg pic.twitter.com/3rjjJ4yeyL — SV Austria Salzburg (@AustriaSalzburg) December 13, 2020

