Der SK Sturm Graz absolviert bis dato eine starke Saison. Nach zehn gespielten Ligapartien (WAC-Duell im November abgesagt) rangieren die Grazer auf dem dritten Tabellenplatz. Zudem stellen die Steirer mit nur fünf erhaltenen Gegentoren die beste Defensive der Liga. Demnach kommt es nicht überraschend, dass bereits erste Transfer-Gerüchte um so manchen Sturm-Akteur die Runde machen.

Red Bull Salzburg an Amadou Dante interessiert?

Das wohl spektakulärste Transfer-Gerücht: Der FC Red Bull Salzburg soll an Außenverteidiger Amadou Dante interessiert sein. Der Vertrag des gebürtigen Maliers, der in allen bisherigen Pflichtspielen des SK Sturm am Platz stand, wurde zuletzt im Oktober bis 2024 verlängert.

Andreas Schicker wirkt ob des Gerüchts überrascht: "Das höre ich zum ersten Mal. Ich hab erst kürzlich wieder Kontakt zu Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund gehabt. Er hätte sicher was gesagt, wenn Interesse vorhanden wäre", sagt der Sturm-Sportchef gegenüber der Kronen Zeitung.

Dennoch dürfte sich Sturm offenbar bereits Gedanken machen, welchen Ersatz man holen könnte, falls der talentierte 20-jährige Malier sein Potential weiter steigert und dann abhanden kommt. Demzufolge haben sich die Steirer mit Thomas Kofler von Wacker Innsbruck beschäftigt: "Mit seinem Berater hab ich einmal Kontakt gehabt, weil er ein guter Spieler ist. Aber er ist kein Thema, wir sind auf dieser Position ja super aufgestellt", sagt Schicker der Krone.

Das Gerücht, wonach Bekim Balaj in seine Heimat zum albanischen Klub KF Vllaznia zurückkehren könnte, verneinte Schicker: "Das hab ich gelesen und deswegen bei Balajs Berater nachgefragt. Aber an der Geschichte ist nix dran“, so der Sportchef der Grazer.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller