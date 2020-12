Anfang 2021 rollen auf der Linzer Gugl die Bagger an, um das 68 Jahre alte, legendäre Linzer Stadion niederzureißen. Dann wird an selber Stelle ein neues Schmuckkästchen errichtet, in dem bei nationalen Spielen 20.234 sowie bei internationalen Partien 18.011 Zuschauer zugelassen sind.

Alle Flutlichtmasten müssen weg

Am gestrigen Montag fand die Bauverhandlung mit den Anrainern, die rund um das Stadiongelände wohnen, statt. Wie das oberösterreichische Volksblatt berichtet, habe es Einwände und Rückfragen zu Licht, Höhe, Lärm und Verkehr.

LASK-Vizepräsident Johannes Lehner berichtet jedoch von einer Verbesserung für die Anwohner: „Das Stadion wird kleiner, dunkler und leiser“, so Lehner gegenüber dem Volksblatt. Demnach werde das Spielfeld etwas Richtung Osten gerückt, sodass sich der Abstand zu den Nachbarn im Norden vergrößert. Aufgrund der Entfernung der Laufbahn wird die Arena insgesamt kleiner als das bisherige Stadion. Außerdem werden alle vier Flutlichtmasten entfernt, heißt es.

Eigentlich hatte es zunächst geheißen, dass man einen Flutlichtmasten behalten wolle. Bautechnisch könne dieser jedoch nicht erhalten werden, auch wenn man dies für die LASK-Fans gerne gemacht hätte, sagt Lehner.

Anrainer vermissen Verkehrskonzept

Weiters berichtet das Magazin LINZA, dass noch kein Verkehrskonzept vorliegen soll. "Bereits im alten, um ein gutes Drittel kleineren Stadion gab es regelmäßig Verkehrsinfarkte", heißt es in dem Bericht.

Das ursprünglich geplante Parkhaus vor der TIPS Arena sei noch nicht fix. “Es gibt hier eine Vielzahl von Varianten und wir werden uns am Ende für die Beste für alle Beteiligten entscheiden. Dann werden wir auch informieren”, wird LASK-Pressesprecher David Obererlacher von LINZA zitiert. Für das Verkehrskonzept sei aber nicht der Bauherr, sondern die Stadt verantwortlich.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media