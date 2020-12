Einen Tag vor dem Cup-Schlager gegen Red Bull Salzburg wehrte sich Rapid-Trainer Didi Kühbauer gegen die stärker werdende Kritik an seiner Person sowie an der Mannschaft. Zuletzt war diese nach einer 0:3-Heimblamage gegen die WSG Tirol gestiegen. In der heutigen Pressekonferenz ließ der Burgenländer seinen Emotionen freien Lauf.

Didi Kühbauer: "Das ist respektlos"

Zunächst betonte Kühbauer, dass er noch heute der Überzeugung sei, dass seine Mannschaft am Sonntag gewinnen hätte können, wenn man nicht diese „unnötigen Tore nach Standards“ bekommen hätte. Didi Kühbauer betonte heute mehrmals, dass er den jungen Spielern vertraut und die Mannschaft seit eineinhalb Jahren eine gute Arbeit leistet. Die Kritik des 49-Jährigen richtete sich auch gegen die Journalisten. Heute sei es so, dass „man sofort alles schlecht redet“, so Kühbauer.

Mit der Kritik von außen kann der Rapid-Trainer nichts anfangen. „Was die Mannschaft seit eineinhalb Jahren leistet, ist groß“, sagt Kühbauer. Es sei auch „respektlos“ seinem Trainerteam und der Mannschaft gegenüber, wenn man alles schlecht sieht, obwohl man dieselbe Punkteanzahl wie im Vorjahr auf dem Konto hat. „Wir werden ruhig bleiben“, will Kühbauer keine Unruhe aufkommen lassen.

Dass die Ansprüche so mancher Fans trotz Corona-Krise, die finanzielle Probleme mit sich bringt und die Kluft zu Salzburg noch größer werden lässt, weiterhin dieselben sind (Stichwort Meistertitel) kann der Rapid-Trainer nicht nachvollziehen. Freilich sei es auch sein größter Traum, mit Rapid Meister zu werden. „Aber es ist schwer, wenn man sich den Kader von Salzburg ansieht“, so Kühbauer, der eine Statistik präsentierte. Im letzten Meisterjahr von Rapid (2008) sei der Marktwert von Salzburg doppelt so hoch gewesen. „Jetzt ist er der fünffache von uns“, führt Kühbauer aus.

Zudem bereiten den Wiener auch die finanziellen Probleme Kopfzerbrechen. Der Kader wurde verkleinert, außerdem hat man mit Stefan Schwab und Thomas Murg absolute Schlüsselspieler ziehen lassen. Transfererlöse mussten erzielt werden. Man habe „junge Spieler in die Mannschaft eingebaut und Kosten eingespart“, erinnert der 47-Jährige.

Rapid konnte sich Gruber und Balic nicht leisten

Gegen Ende der Pressekonferenz verriet der Rapid-Trainer auch noch, dass er gerne die beiden nunmehrigen LASK-Spieler Andreas Gruber und Husein Balic gerne in seinem Kader gehabt hätte. "Wir haben nur mehr gewisse Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass ich der erste war, der mit Gruber (Andreas Gruber vom LASK; Anm. d. Red.) gesprochen hat. Der Gruber wollte unbedingt zu uns. Ich habe mit ihm schon vor langer Zeit geredet. Aber wir konnten ihn nicht bezahlen - das ist die große Wahrheit", erzählt Kühbauer. Dasselbe Problem habe es auch bei Husein Balic gegeben. "Ihn hätte ich auch liebend gerne gehabt, aber Rapid ist nicht mehr bereit, diese Summen von früher zu bezahlen."

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller