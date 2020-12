Jedes Training, jedes Match fordert die Gedanken und Gefühle von Fußballern heraus. Spieler die auch in den schwierigsten Momenten ihre Selbstgespräche unter Kontrolle haben und fokussiert bleiben, werden am Ende die bessere Leistung erbringen. Diese Fähigkeit ist allerdings nicht selbstverständlich und gehört trainiert. Darauf möchte ich heute näher eingehen. Ein Text von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

…bei einem scharfen Schuss auf das Tor, springt dem Tormann der Ball aus den Händen und rollt dem Stürmer direkt vor die Beine. Er muss das Leder nur mehr ins leere Tor schießen. Aber stattdessen schießt er daneben. Die bereits zweite hundertprozentige Chance, die er in diesem Match nicht nutzt. Was ihm jetzt durch den Kopf geht und wie sein inneres Gespräch weiter verlaufen wird, bleibt jedem Zuseher, Trainer oder Mitspieler verborgen. Man kann es aber oftmals an seiner Körpersprache deuten. Als Mentalocoach erfahre in der Arbeit mit Sportlern jedoch meist, was ihnen in diesen Momenten durch den Kopf geht. In diesem Falle…

„Verdammt…! Das darf doch nicht wahr sein! Ich Versager….das wird heute nichts mehr…“

(Ich habe seine wahren Worte ins „jugendfreie“ übersetzt)

In den nächsten Minuten ist der Spieler mit seiner Aufmerksamkeit bei den vergebenen Chancen und verpasst dadurch die nächste Möglichkeit, die sich ihm bietet. Er ist nicht zu 100% im Hier und Jetzt präsent!

So wie dieser Stürmer, haben viele Spieler (vom Nachwuchsspieler bis zum Profi) nie gelernt, ihre Gedanken und inneren Selbstgespräche „BEWUSST und ZIELGERCHT“ zu steuern! Sie verfallen oft in eine negative Gedankenspirale, verlieren dadurch den Fokus und ihre Leistung sinkt ab.

Die bewusste Gedankensteuerung ist im Spitzensport eines der wichtigsten mentalen Werkzeuge. Meine Aufgabe als Mentalcoach ist es hier, das Bewusstsein der Sportler zu schulen und ihnen die passenden Werkzeuge zu vermitteln.

Sieger führen andere Gespräche

Es ist immer wieder interessant, welche Art von Selbstgespräche erfolgreiche und weniger erfolgreiche Fußballer führen. Aus meiner Erfahrung als Mentalcoach weiß ich, dass weniger Erfolgreiche oft Selbstzweifel und Angst vor dem Versagen thematisieren, während Erfolgreiche bewusst, unterstützende innere Gespräche führen und sich somit in einen selbstbewussten Zustand versetzen. Weniger Erfolgreiche erholen sich im Match von Fehlern schwerer und grübeln sehr lange über die Konsequenzen ihrer Fehler, während Erfolgreiche negative Selbstgespräche weitgehend aus ihrem Kopf verbannen und positiv bleiben.

Zuerst gibt immer der Kopf auf

Es besteht eine enge Verflechtung zwischen den Selbstgesprächen und dem Handeln. Egal ob als Fußballer am Platz oder als Angestellter in einem Unternehmen.

Jeder von Ihnen hat sicherlich schon einmal bemerkt, dass in schwierigen Situationen zuerst das Selbstgespräch ins Negative umschlägt (z.B. „Ich kann nicht mehr“ oder „das holen wir nie mehr auf“) bevor man körperlich einen Gang zurückschaltet und den Fokus verliert. Die negative Wendung findet also zuerst immer im Kopf statt. Erst dann folgen die entsprechenden Handlungen.

Als ich vor einiger Zeit, die Spieler einer Mannschaft, nach einer 0:4 Heimniederlage ihre Gedanken aufschreiben lies, kamen folgende Erkenntnisse zum Vorschein.

Beim 0:1 dachten sich die meisten noch, das holen wir auf. Beim 0:2 begannen einige schon zu zweifeln und glaubten nicht mehr an einen Erfolg. Beim 0:3 in der 48. Minute war für 9 von 11 Spielern der Zug bereits abgefahren und in ihren Köpfen waren negative Selbstgespräche bestimmend. Man kann sich ausrechnen, welches Potential diese Mannschaft hat, wenn jeder einzelne Spieler in der Lage wäre, seine inneren Gespräche bewusst zu beeinflussen!

Negative Gedanken, wie einen schlechten Film, einfach abzuschalten ist gar nicht so einfach und muss über längere Zeit regelmäßig trainiert werden. Hier biete ich als Mentalcoach meine Unterstützung an. Ziel ist es, die eigenen Optionen durch zweckmäßig geführte Selbstgespräche zu erweitern anstatt einzuschränken. Die Selbstgesprächsregulierung ist eine wichtige mentale Fertigkeit um mental stärker zu werden!

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagten Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit mit Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen sowie in der mentalen Beratung von Mannschaften.

Foto: Harald Dostal/fodo.media