Knapp zwei Jahre war Gerald Baumgartner als Trainer und sportlicher Leiter bei der SV Guntamatic Ried engagiert. Am vergangenen Dienstag folgte die Freistellung des gebürtigen Salzburgers, der in der Saison 2019/20 den Aufstieg mit den Innviertlern geschafft hatte. Ligaportal.at sprach mit dem nunmehrigen Ex-Coach der SV Ried exklusiv über die jüngsten Ereignisse und über seine Zukunft.

Ligaportal.at: Wie sieht Ihre Gefühlslage so kurz nach Bekanntwerden der Freistellung aus?

Gerald Baumgartner: Sowas ist für einen Trainer nie lustig, denn im Endeffekt ist man auch ein Mensch. Vor allem wie es bei mir war, wenn man so viel gibt und Herzblut reinsteckt, so intensiv arbeitet, dann fühlt man sich nicht unbedingt fair behandelt. Aber ich bin Profi genug und weiß das einzuschätzen. Das ist auch ein gewisser Teil vom Berufsrisiko. Deswegen gehe ich sehr professionell mit der Sache um. Das Gespräch mit Roland Daxl, zu dem ich einen super Draht habe, und Rainer Wöllinger war sehr professionell und wertschätzend. Wir haben uns in aller Freundschaft die Hände geschüttelt und sind auseinandergegangen, so wie es sein sollte.

Ligaportal.at: Welche Gründe hat man Ihnen genannt?

Gerald Baumgartner: Über die Gründe sollen die handelnden Personen sprechen. Das ist für mich nicht mehr relevant. Relevant war die Entscheidung vom Vorstand und die muss man als Angestellter akzeptieren. Deswegen akzeptiere ich das auch und schaue nun nach vorne. Ich versuche, gesundheitlich wieder voll fit zu werden, denn das bin ich natürlich noch immer nicht nach einer schwierigen Lungenentzündung. Aber es geht steil bergauf und ich fühle mich schon wieder sehr gut. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer mit höchstem Einsatz bei der Sache dabei bin.

Ligaportal.at: „Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser aktuelles Ziel, den Klassenerhalt, auch mit mir geschafft hätten“, wurden Sie in der Presseaussendung am Dienstag zitiert. Da hört man heraus, dass sie gerne weitergemacht hätten und die Entscheidung doch unverständlich ist oder?

Gerald Baumgartner: Es ist von meiner Seite auch unverständlich, weil wir ja nicht abgeschlagen Letzter sind mit vielen Punkten Rückstand. Ich kann auch nicht alles machen: junge Spieler einsetzen, ausbilden, gleichzeitig den Klassenerhalt schaffen und nach oben schauen. Ich kann mich auch nicht nach der Decke strecken. Man hat in den letzten Jahren gesehen, dass die Kluft zwischen dem Aufsteiger aus der 2. Liga und den anderen Bundesligisten immer größer wird, weil eben auch die finanziellen Möglichkeiten ganz andere sind, wenn man schon paar Jahre in der Bundesliga spielt. Das erste Jahr ist immer schwer, brutal und beinhart zu überleben.

Es war eine kurze Vorbereitung und kurze Saison. Die Mannschaft war ganz neu und die Jungs mussten sich erst eingewöhnen. Das dauert manchmal länger und manchmal nicht so lange. Diese Zeit muss man vom Vorstand bekommen oder - wie in meinem Fall - hat man diese Zeit nicht und man ist unzufrieden mit der Tabellensituation. Von meiner Erfahrung her, sind wir voll dabei. Ich weiß auch, dass sich die Mannschaft im Frühjahr besser präsentieren wird, weil sie einfach schon ein halbes Jahr in dieser Liga gespielt hat. Dann wird es ein brutaler Kampf um den Ligaerhalt. Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam hätten schaffen können. Deshalb diese Aussage.

Ligaportal.at: Wie ist die Mannschaft mit dieser Entscheidung umgegangen und hatten Sie das Gefühl, noch einen guten Draht zu den Spielern zu haben?

Gerald Baumgartner: Ich habe sehr viele SMS und Anrufe bekommen, natürlich von den Führungsspielern bzw. den älteren Spielern, denn die jungen Spieler sind noch nicht so weit, um die Situation richtig einzuschätzen. Die werden beim neuen Trainer und auch beim Gerhard Schweitzer wieder Vollgas geben. Man muss sich auch nur das Spiel gegen Altach anschauen, wo wir den „Lacki“ nach elf Minuten mit Gelb-Rot verloren haben. Das war eine spielentscheidende Szene. Wir waren dennoch bis zur 75. Minute voll dabei, dann haben wir dieses abgefälschte Tor bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Mannschaft voll intakt.

Ligaportal.at: Wie war Ihr Verhältnis zu Co-Trainer Gerhard Schweitzer? Es gab immer wieder Gerüchte, wonach dieses nicht so gut gewesen sei…

Gerald Baumgartner: Wir kennen uns schon seit Red-Bull-Zeiten. Ich bin der gewesen, der den Gerhard sofort nach meinem Engagement wieder an Bord geholt hat. Wir sind eher dicke Freunde, als schlechte Bekannte. Er ist ein hundertprozentiger SV-Rieder, der immer einspringt, wenn irgendwo etwas zwickt. Er hat uns sehr weitergeholfen in allen Positionen, in denen ich ihn eingesetzt habe.

Ligaportal.at: Es wurden auch Stimmen laut, wonach einige im Vorstand bereits nach dem Aufstieg einen Trainerwechsel vollziehen wollten…

Gerald Baumgartner: Ich sehe das ganz professionell. Ich kann jene Leute, die solche Gerüchte streuen oder so eine Meinung haben, nicht verändern. Ich kann nur versuchen, mein Bestes auf der Trainerbank zu geben. Das habe ich und das weiß auch jeder, der eng mit mir zusammengearbeitet hat. Es sind sehr viele Leute beim Verein, die sehr gut sind und sich nach der Bundesliga gesehnt haben. Natürlich gibt es immer Gerüchte, aber das, was hinter meinem Rücken passiert, das kann ich nicht einschätzen. Mit mir hat keiner darüber gesprochen.

Es sind ein paar im Vorstand, die mehr Junge einbauen wollen. Ich bin ein Trainer mit genügend Erfahrung und ich kann das einschätzen, wenn ein Junger bereit ist, zu spielen. Deshalb haben wir auch den Felix Seiwald gegen den LASK eingesetzt. Das hat genau gepasst, da konnte er sich ohne Druck weiterentwickeln. So sehe ich das. Wenn es welche gibt, die das anders sehen, dann ist es so. Man muss nicht immer derselben Meinung sein.

Ligaportal.at: Wie geht es mit Ihnen persönlich weiter? Die Gesundheit steht nun im Vordergrund, aber wie sieht es aus sportlicher Sicht aus?

Gerald Baumgartner: Ich kenne das Geschäft. Es sind immer die handelnden Personen, die Entscheidungen treffen. Nicht das Fußballgeschäft oder die Fußballszene trifft Entscheidungen, sondern immer einzelne Personen. Ich bin mit diesem Interview ja schon wieder sehr bei der Sache dabei, nehme mir jetzt aber die Zeit, damit ich wieder voll gesund werde. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Wochen brauchen, aber wenn es im Frühjahr ein Engagement bei einem anderen Verein geben sollte mit einem Projekt, das mich reizt, dann bin ich sicher wieder bereit, ab Frühjahr wieder einzusteigen.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media