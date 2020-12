Neue Wäsch für die Kicker der SV Guntamatic Ried. Der Aufsteiger läuft ab sofort in neuen Trikots auf. Das Design wurde gemeinsam mit Ausrüster Hummel entwickelt und ganz auf die SV Ried zugeschnitten: mit Wikingerhelm, dem SVR-Slogan „Des is mei Verein“ und in den Farben Schwarz-Grün bei den Heimdressen.

Neuen Auswärtsdressen erstmals am Sonntag im Einsatz

Ab sofort können die neuen Trikots im Fanshop der SV Ried zum Preis von 84 Euro erworben werden. Die neuen roten Auswärtstrikots werden erstmals beim Match gegen WSG Tirol am 20. Dezember zum Einsatz kommen.

„Ich möchte mich bei unseren Ausrüstungspartnern Hummel und Absolute Teamsport Sportsteam bedanken, die bei den neuen Trikots alle unsere Wünsche umgesetzt haben. Die neuen Trikots haben nicht nur ein sehr edles Design, sie spiegeln in vielen Details auch die SV Guntamatic Ried bestmöglich wider“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Foto: SVR/Scharinger