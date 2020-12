Der SK Sturm Graz schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle: Die letzten fünf Pflichtspiele konnten die Grazer allesamt gewinnen. In der Tabelle liegen die Steirer auf dem dritten Platz. Zudem stellt Sturm mit nur fünf Gegentoren in zehn Spielen die beste Defensive der Tipico Bundesliga. Dieser Erfolgslauf soll auch im letzten Spiel des Jahres 2020 gegen St. Pölten anhalten.

Robert Ibertsberger: "Wenn wir das nicht tun wird es schwer werden" "Die letzten Wochen waren ergebnistechnisch richtig gute Wochen, da gibt es nichts zu bekritteln. Wir haben uns in allen Phasen des Spiels weiterentwickelt", sagt Christian Ilzer vor dem Heimspiel gegen die Wölfe. Vor dem Gegner warnt Christian Ilzer: "Die Kombination aus Schnelligkeit und Präsenz strahlt viele Gefahrenmomente aus. Da müssen wir sie im Verbund daran hindern, zur Entfaltung zu kommen."

Robert Ibertsberger blickt nach dem ärgerlichen Remis gegen Hartberg vor einer Woche nach vorne und betont: „Wir treffen auf einen Gegner, der sich in den letzten Wochen einen extremen Flow erarbeitet hat und derzeit richtig guten Fußball zeigt. Für meine Mannschaft gilt es daher, vorwiegend die Defensive zu stabilisieren und die sich bietenden Umschaltmomente konsequent zu nutzen, um in Graz bestehen zu können. Wenn wir das nicht tun wird es schwer werden.“

So stellen die Trainer auf

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kuen, Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

St. Pölten: Riegler - Steinwender, Luan, Muhamedbegovic - Blauensteiner, Luxbacher, R. Ljubicic, Schulz - Davies, Schmidt, Hugi

Schiedsrichter der Begegnung

Stefan Ebner

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen St. Pölten live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Sturm Graz gegen St. Pölten im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

