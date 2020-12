Die letzten drei Pflichtspiele endeten für den SK Rapid Wien allesamt mit einer Niederlage. Dementsprechend groß ist der Druck, der auf den Schultern der Hütteldorfer vor dem letzten Spiel des Jahres lastet. Dieses führt die Grün-Weißen in die Südstadt, wo man auf die Admira trifft. Genau dort schafften die Niederösterreicher vor zwei Wochen eine große Sensation, als sie einen Heimsieg gegen Red Bull Salzburg einfahren konnten.

Damir Buric: "Zuletzt hatte es den Anschein, als ob ihnen ein wenig die Luft ausgehen würde" Admira-Coach Damir Buric zeigt trotz der jüngsten Ergebnisse viel Respekt vor den Hütteldorfern: „Rapid ist ein Spitzenteam, das Österreich in Europa gut vertreten hat. Zu Beginn der Saison haben die Wiener sehr gute Spiele absolviert, da konnte jeder sehen, wie stark diese Mannschaft ist. Das dichte Programm hat aber Spuren hinterlassen und zuletzt hatte es den Anschein, als ob ihnen ein wenig die Luft ausgehen würde. Daher muss man ihre Leistung in den letzten Spielen richtig einschätzen", sagt der Kroate. Buric weiß, worauf es gegen die Wiener ankommen wird: „Wir müssen gegen Rapid jedenfalls sofort im Spiel und defensiv gut organisiert sein. Wir werden auch diesmal zu unseren Chancen kommen. Diese müssen wir nützen. Es wäre schön, wenn wir einmal in Führung gehen würden. Das würde dem Team Stabilität und Sicherheit geben.“ Bei Rapid herrschte nach den jüngsten Niederlagen gegen Molde, WSG Tirol und Salzburg Katerstimmung. Die Fans sind sauer, doch Trainer Didi Kühbauer stellte sich schützend hinter seine Mannschaft. Dennoch: Im letzten Spiel des Jahres zählt für Rapid nur ein Sieg, damit man zumindest den Anschluss an die Top-Teams der Bundesliga wahren kann. „Wir wollen das Jahr mit einem Dreier abschließen", gibt Max Hofmann die Marschroute vor. „Wenn wir endlich wieder an uns glauben und unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen", stellt der Innenverteidiger klar.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Admira 6.00 | Unentschieden 5.00 | Rapid 1.42

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Admira: Leitner - Maier, Aiwu, Rath, Auer - Hjulmand, Kerschbaum, Tomic - Hoffer, Breunig, Starkl

Rapid: Gartler - Schick, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Schuster, Petrovic - Knasmüllner, Fountas, Ritzmaier - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Admira gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Admira gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Admira gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie