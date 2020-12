Das letzte Spiel des Jahres 2020 führt den Wolfsberger AC zum Serienmeister nach Salzburg. Die Bullen nehmen diese Partie als Tabellenführer in Angriff. Der WAC gastiert als Tabellenachter in der Mozartstadt und hinkt den Erwartungen etwas hinterher. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison konnten die Salzburger mit 3:1 für sich entscheiden.

Salzburg erwartet ähnlich intensives Spiel wie gegen LASK

„Wir erwarten am Sonntag noch mal ein intensives Spiel. Der WAC hat in der Gruppenphase der Europa League sehr gut gespielt, hat auch in der Meisterschaft und im Cup zuletzt starke Leistungen gezeigt. Sie verteidigen intensiv, spielen insgesamt einen sehr guten Fußball. Aber unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen und in der Tabelle weiterhin vorn zu bleiben", sagt Salzburg-Coach Jesse Marsch.

„Wir wissen, dass der WAC insgesamt gut in Form ist, nicht nur mein Freund Michael Liendl. Die ganze Mannschaft hat sich super entwickelt, und es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Ich habe jedes Spiel von ihnen in der Europa League verfolgt. Es wird ähnlich wie gegen den LASK ein sehr intensives Spiel. Wir haben uns aber für die letzte Woche vorgenommen, bei allen drei Spielen unseren Fußball zu zeigen und zu gewinnen. Wir haben die ersten beiden Hürden LASK und Rapid super gemeistert. Und jetzt kommt noch der WAC, den wir auch schlagen wollen", betont Zlatko Junuzovic, dessen Vertrag zuletzt bis Sommer 2022 verlängert wurde.

So stellen die Trainer auf

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Vallci - Mwepu, Junuzovic - Okafor, Szoboszlai - Daka, M. Berisha

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Taferner, Leitgeb, Sprangler, Liendl - Vizinger, Joveljic

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Red Bull Salzburg gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger