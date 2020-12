Zum Abschluss des Jahres 2020 kommt es in der Generali-Arena zum Duell Austria Wien gegen LASK. Die Veilchen blicken auf eine völlig verpatzte Herbstsaison zurück, liegen aktuell nur auf dem neunten Tabellenplatz. Der letzte Ligasieg gelang der Wiener Austria am 3. Oktober gegen die WSG Tirol. Seither setzte es vier Niederlagen und drei Remis.

Peter Stöger: "LASK ist aus meiner Sicht ein ernstzunehmender Gegner für Salzburg"

„Der Blick auf die Tabelle ist nicht angenehm. So unangenehme Situationen musst du als Profi bewältigen können. Von der Punkteausbeute hätten wir mit unseren Leistungen schon mehr mitnehmen können, aber wir haben in verschiedenen Bereichen entscheidende Dinge nicht gut genug gemacht. Das hat uns immer wieder Punkte gekostet“, sagt Peter Stöger vor dem letzten Auftritt des Jahres.

„Wir haben auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir keine Mannschaft sind, die ganz vorne andocken kann. Wir haben uns nicht so entwickelt, wie wir uns das gewünscht hätten", schätzt der Austria-Trainer die Situation realistisch ein. Dass die Linzer als Favorit nach Wien kommen, ist auch für Peter Stöger klar: „Der LASK spielt seit zwei bis drei Saisonen auf einem hohen Level und ist aus meiner Sicht ein ernstzunehmender Gegner für Salzburg."

Für den LASK wiederum setzte es am vergangenen Wochenende nach zuletzt sechs Spielen in Folge ohne Pleite die zweite Bundesliga-Niederlage in dieser Saison. Trainer Dominik Thalhammer war mit den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft aber sehr zufrieden: „Unsere Spielleistungen gegen Tottenham und auch vergangene Woche gegen Salzburg waren sehr gut. Das ist die Benchmark, an der wir uns messen und dieses Level wollen wir auch im letzten Spiel vor der Winterpause auf den Platz bringen. Unser Ziel ist es, die dritte Saisonphase - in der wir unser Spiel erneut verbessert haben - am Sonntag positiv abzuschließen."

So stellen die Trainer auf

Austria: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner - Jukic, Ebner, Fitz - Teigl, Pichler, Wimmer

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Madsen, Michorl, Renner - Reiter, Eggestein, Goiginger

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

Austria Wien gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Austria Wien gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media