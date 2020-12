Yusuf Demir vom SK Rapid Wien zählt definitiv zu den größten Talenten, die der österreichische Fußball aktuell zu bieten hat. Der erst 17-Jährige konnte in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren zeigen, welch großes Potential in ihm steckt. Einige Vereine aus dem Ausland sollen am ÖFB-Außnahmetalent interessiert sein. Zuletzt hatte es auch geheißen, dass sich Red Bull Salzburg mit Yusuf Demir beschäftigen dürfte.

Yusuf Demir "aktuell kein großes Thema" bei Red Bull Salzburg

Sky Sport Austria konfrontierte Christoph Freund mit dem Gerücht um Yusuf Demir. "Natürlich kennen wir ihn, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, hat außergewöhnliche Fähigkeiten", so der Sportchef des FC Red Bull Salzburg. Man habe sich aktuell jedoch "noch nicht so intensiv mit ihm beschäftigt", merkt Freund an. Aktuell sei Yusuf Demir "kein großes Thema", doch im Fußball könne "man nichts ausschließen", sagt Christoph Freund abschließend.

Kommt Marco Grüll im Winter?

Zuletzt war auch darüber berichtet worden, dass ein Transfer von Marco Grüll unmittelbar bevorstehen dürfte. Das wollte der Sportchef der Salzburger aber noch nicht bestätigen. Eine endgültige Entscheidung dürfte erst im Winter fallen.

Jetzt LIVE >>Live-Ticker Red Bull Salzburg gegen WAC<<

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie