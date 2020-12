Der SCR Altach und Frantz Pangop gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag des 27-jährigen Angreifers, welcher noch bis Sommer 2021 datiert war, wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das geben die Vorarlberger am Montag bekannt. Der Kameruner kam im Sommer 2019 ablösefrei nach Altach und absolvierte seither sieben Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer gelang.

Trainingsauftakt am 5. Jänner

Außerdem gibt der Bundesligist aus Vorarlberg bekannt, dass das erste Training im neuen Jahr am 5. Jänner 2021 stattfinden wird.

Foto: SCR Altach