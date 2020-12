Mit lediglich acht Punkten aus 12 Spielen hat der SCR Altach eine schwache Hinrunde hingelegt und ist damit weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben. "Wir können mit diesen 12 Spielen absolut nicht zufrieden sein", stellte Sportchef Christian Möckel gegenüber Sky Sport Austria klar. In der Transferzeit müsse man sehen, dass man sich "mannschaftlich eigentlich in jedem Bereich verstärkt", so der Deutsche.

"Marco ist natürlich ein interessanter Spieler für uns"

Für die Offensive des SCR Altach soll Marco Djuricin ein Kandidat sein. "Marco ist natürlich ein interessanter Spieler für uns", dementiert Möckel das Gerücht nicht. Doch es gebe auch noch den einen oder anderen, mit dem man in Kontakt sei.

Der 28-jährige Wiener kickt aktuell beim Karlsruher SC in der 2. deutschen Bundesliga. In der laufenden Saison absolvierte der Stürmer sieben Pflichtspiele.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller