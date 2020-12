Seit bereits 2018 ruft der SK Rapid unter dem Motto „Gemeinsam Wärme spenden“ dazu auf, jenen zu helfen, die der kalte Winter besonders hart trifft. Denn die Wiener Gruft ist gerade für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, eine wichtige Anlaufstelle und gerade jetzt auf Unterstützung angewiesen. So haben auch heuer wieder zahlreiche Rapidlerinnen und Rapidler mitgemacht und Jacken, Hosen, Decken und mehr zugunsten des Caritas Betreuungszentrums gespendet.

Normalerweise holen Spieler, Betreuer und Funktionäre des SK Rapid die Sachspenden persönlich ab. Heuer ist alles etwas anders und musste aufgrund von Covid-19 etwas umdisponiert werden. Wärmende Utensilien konnten daher in allen drei SK Rapid Fanshops abgegeben werden. Die gesammelten Spenden wurden nun symbolisch von Ehrenkapitän Steffen Hofmann und SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek an die Wiener Gruft übergeben.

Christoph Peschek: „Die Rapid-Familie zeichnet sich durch ihr großes, grün-weißes Herz aus. Das wird besonders in so außergewöhnlichen Zeiten sichtbar, denn als Rapid-Gemeinschaft leben wir unseren legendären Zusammenhalt und nehmen auch unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr. Es freut uns daher ganz besonders, dass auch heuer unter dem Dach von ‚Rapid leben‘ wieder so viele Spenden für die Wiener Gruft zusammengekommen sind. Vielen Dank an alle, die gespendet und die Aktion wieder zu einem vollen Erfolg gemacht haben!“

Judith Hartweger, Leiterin der Gruft, freut sich bei der Spendenübergabe, dass der SK Rapid auch heuer an jene Menschen denkt, die diese Krise am härtesten trifft: „Dieser Winter ist für obdachlose Menschen eine besondere Herausforderung. Sie können während des Lockdowns nicht einfach zu Hause bleiben. Dennoch brauchen sie weiterhin dringend das, was für die meisten für uns selbstverständlich ist: ein warmes Getränk, einen Platz zum Aufwärmen, eine Dusche, frische Kleidung und ein weiches Bett. Wir sagen Danke an alle Spenderinnen und Spender. Sie machen die Gruft als Zufluchtsort möglich.“

Foto: Red Ring Shots