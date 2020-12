Nach Thomas Goiginger verlängert auch Marko Raguz seinen Vertrag beim LASK. Der 22-jährige Mittelstürmer, der aktuell aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht ist, unterschreibt ein neues Arbeitspapier, das bis 2024 datiert ist. „Es ist ein starkes Signal, dass mir der Verein gerade jetzt – während meiner längeren Verletzungspause – eine vorzeitige Verlängerung angeboten hat", freut sich Raguz.

Jürgen Werner: "Marko ist zu einem Juwel der Mannschaft geworden"

Trotz seiner jungen Jahre kann Raguz bereits auf viele Höhepunkte im schwarz-weißen Dress verweisen: Sei es sein Debüttreffer im März 2017 gegen Wacker Innsbruck, sein vielumjubeltes Ausgleichstor im Linzer Derby (April 2017) oder aber seine hervorragende Europacup-Bilanz. Zehn Volltreffer in 19 Spielen sind ein europäischer Top-Wert.

„Der Weg, den wir beschreiten, zielt darauf ab, junge Talente aus unserer Fußballakademie zum LASK zu bringen und dort weiter zu entwickeln. Marko ist dafür ein Paradebeispiel und ist zu einem Juwel der Mannschaft geworden. Daher sind wir sehr glücklich, dass uns die Verlängerung bis 2024 gelungen ist", ist Jürgen Werner voller Stolz.

„Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in der Mannschaft, die Unterstützung der Jungs gibt mir viel Kraft am Weg zurück. Als waschechten Oberösterreicher macht es mich sehr stolz, für den LASK spielen zu dürfen und dass wir in den letzten Jahren so viele Erfolge feiern konnten. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder am Platz zu stehen – hoffentlich mit zahlreichen LASK-Fans im Stadion", fügt Raguz hinzu.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media