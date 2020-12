Admira-Sportdirektor Franz Wohlfahrt bastelt auch während der Weihnachtszeit emsig am Kader für die Frühjahrssaison. Der Vertrag von Nikola Pejovic, der im vergangenen Sommer leihweise von Lok Zagreb in die Südstadt gekommen war, seither jedoch nie zum Einsatz kam, wurde aufgelöst. Zudem dürfte es eine Lösung für den zuletzt aussortierten Stefan Maierhofer geben und ein ehemaliger Austrianer soll in der Südstadt anheuern.

Vom einen Tabellenschlusslicht zum anderen

Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll Stefan Maierhofer von der Admira zu den Würzburger Kickers wechseln. Der Partnerklub des aktuellen Tabellenletzten der Bundesliga steht in der 2. deutschen Bundesliga ebenfalls am Tabellenende. Der "Major" soll nun mithelfen, den drohenden Abstieg zu verhindern. „Er war sofort von der Idee angetan“, wird Wohlfahrt zitiert.

Der 38-Jährige kam in dieser Saison neunmal zum Einsatz. Ein Tor oder Assist ist Maierhofer dabei nicht gelungen. Ein Engagement bei den Würzburger Kickers wäre Maierhofers sechste Profistation in Deutschland.

Thomas Salamon vor Wechsel in die Südstadt

Mit Thomas Salamon dürfte Franz Wohlfahrt einen Linksverteidiger zur Admira holen, den er bereits bestens aus seiner Zeit als Sportchef der Wiener Austria kennt. Der 31-Jährige kickte zuletzt für den litauischen Klub FK Suduva, für den er insgesamt 22 Pflichtspiele absolvierte.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media