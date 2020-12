Am Montag, dem 4. Jänner, beginnt bei der SV Guntamatic Ried im Leichtathletikstadion in Ried das Vorbereitungsprogramm auf das Frühjahr 2021. Im Zuge dieser Vorbereitung wird der Aufsteiger Testspiele gegen Amstetten sowie gegen die Juniors OÖ bestreiten. Am 23. Jänner folgt um 17 Uhr in der „josko ARENA“ in Ried das erste Meisterschaftsspiel im Frühjahr gegen Austria Wien.

Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht

- Montag, 4. Jänner, Vormittag: Trainingsstart im Leichtathletik-Stadion(„altes Stadion“) in Ried

- Samstag, 9. Jänner, 14.00 Uhr: Testspiel gegen Amstetten im Leichtathletik-Stadion in Ried

- Samstag, 16. Jänner, 14.00 Uhr: Testspiel gegen die Juniors OÖ in der „josko ARENA“ in Ried

- Samstag, 23. Jänner, 17.00 Uhr: Meisterschaftsstart gegen Austria Wien in der „josko ARENA“ in Ried

Foto: Harald Dostal/fodo.media