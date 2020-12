Was sich in den letzten Tagen angekündigt hatte, ist nun offiziell: Stefan Maierhofer verlässt den FC Flyeralarm Admira mit sofortiger Wirkung und wechselt in die 2. deutsche Liga zu den Würzburger Kickers. Für den 38-Jährigen ist es die 19. Profistation seiner Karriere. In Deutschland war der ehemalige ÖFB-Teamspieler bereits beim FC Bayern München, Koblenz, Greuther Fürth, MSV Duisburg und 1. FC Köln tätig.

Foto: Harald Dostal/fodo.media