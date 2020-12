Was sich in den letzten Stunden immer mehr konkretisiert hat, ist nunmehr offiziell: Miron Muslic verlässt den FAC und wechselt zur SV Ried in die Tipico Bundesliga. Der neue Cheftrainer der Innviertler tritt seinen neuen Job mit 1. Jänner 2021 an. Wolfgang Fiala beginnt seine Tätigkeit als Sportkoordinator der SV Guntamatic Ried.

„Miron Muslic kennt die SV Guntamatic Ried sehr gut. Er hat in Ried nicht nur als Co-Trainer der Profis gearbeitet, sondern auch als Trainer der Jungen Wikinger und der Akademie. In Abstimmung mit dem Vorstand haben wir uns dafür entschieden, einen neuen, mutigen Weg gemeinsam mit Miron Muslic zu gehen. Miron Muslic ist ein junger und aufstrebender Trainer und erfüllt damit genau unser Anforderungsprofil“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass mir die SV Guntamatic Ried die Chance gibt, als Trainer in der Bundesliga tätig zu sein. Das wird eine spannende und herausfordernde Aufgabe, der ich mich gerne und mit aller Kraft stellen werde. Ich bin überzeugt, dass wir im Frühjahr allen unseren Fans einen attraktiven Fußball bieten können. Ich möchte mich auch beim FAC bedanken, dass der Verein mir den Wechsel ermöglicht hat“, sagt Miron Muslic.

„Mit Wolfgang Fiala als Sportkoordinator wollen wir die Fußballkompetenz im Verein bündeln. Neben der wichtigen Aufgabe, als Bindeglied zwischen den Profis, den Jungen Wikingern und den Nachwuchsabteilungen der SV Guntamatic Ried zu fungieren, wird er auch, gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer, bei der Kaderplanung eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen. Gerhard Schweitzer wird ebenfalls weiter für die SV Ried tätig sein und seine Expertise beim Nachwuchs einbringen“, freut sich Rainer Wöllinger.

von Ligaportal, SVR / Scharinger