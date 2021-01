Der erste Corona-Fall innerhalb der Bundesliga im neuen Jahr 2021 betrifft den SKN St. Pölten. Im Rahmen der Corona-Tests vor dem Trainingsstart wurde bei Niederösterreichern am gestrigen Samstag eine COVID-Infektion festgestellt. Der betroffene Spieler habe sich gemäß dem Präventionskonzept in häusliche Quarantäne begeben und weist bislang keine Symptome auf, vermeldet der Klub in einer Aussendung.

Der Name des betroffenen Spielers wird wie bereits üblich aus Datenschutzgründen nicht bekanntgegeben.

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause trifft der SKN St. Pölten am 23. Jänner um 17 Uhr zu Hause auf die Admira.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media