Der Wolfsberger AC startet am Montag, dem 4. Jänner 2021 um 14 Uhr in der Lavanttal-Arena, in die Vorbereitung auf das Frühjahr. Von 9. Jänner bis 14. Jänner absolvieren die Wölfe in Catez (Slowenien) ein Trainingslager, wo die Kärntner auch Testspiele absolvieren werden. Die genauen Termine sind noch offen.

Feldhofer: "Von einer richtigen Vorbereitung kann man kaum sprechen"

Bereits am 17. Jänner steht für den WAC das Nachtragsspiel aus der 7. Runde gegen SK Sturm Graz am Programm (Lavanttal-Arena, 17 Uhr). „Wir freuen uns alle riesig, dass es wieder losgeht. Von einer richtigen Vorbereitung kann man aber aufgrund der kurzen Zeit bis zum ersten Pflichtspiel kaum sprechen", sagt WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger