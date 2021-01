Auch die SV Guntamatic Ried startet am heutigen Montag in die Vorbereitung auf das Frühjahr. Ein spannender und aufregender Tag für Neo-Coach Miron Muslic, der um 15 Uhr sein erstes Training leiten wird. Bereits am Vormittag wurde der ehemalige Cheftrainer des FAC der Öffentlichkeit vorgestellt.

SV Ried für Miron Muslic eine Herzensangelegenheit

Medienauftritte sind für den 38-Jährigen Neuland. Demzufolge stellte Miron Muslic gleich klar, dass er vor dieser Pressekonferenz nervöser sei als dann am Nachmittag, wenn er erstmals vor die Mannschaft treten wird. Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln wirkt entschlossen, möchte seine neue Aufgabe mit „sehr viel Leidenschaft, Herzblut und Enthusiasmus“ angehen.

Erst im vergangenen Sommer hatte Miron Muslic die SV Ried in Richtung Wien verlassen, wo er beim FAC anheuerte. Nach einer starken Herbstsaison folgte nun also die schnelle Rückkehr ins Innviertel: „Dass es so schnell geht, damit habe ich nicht spekuliert“, sagte Muslic heute Vormittag. Die Entscheidung sei aber „eine sehr einfache“ gewesen, so Muslic, der von einer „Herzensangelegenheit“ sprach. Die SV Ried sei seine „sportliche Heimat“.

Junges Trainerteam

Auch über das veränderte Trainerteam hat der Neo-Coach der SV Ried ein paar Worte verloren. Während Hubert Auer Tormanntrainer bleibt und Andreas Berktold weiterhin als Athletiktrainer fungieren wird, kommen mit Christian Heinle und Clemens Zulehner zwei neue junge Co-Trainer dazu. Christian Heinle (35) wird vorübergehend die Doppelfunktion als Chefcoach der „Jungen Wikinger“ und Co-Trainer der Kampfmannschaft übernehmen. Der 29-Jährige Clemens Zulehner kommt von der Admira zurück nach Ried. Zulehner wird u.a. für die Videoanalyse zuständig sein.

Als oberstes Ziel gab Miron Muslic den Klassenerhalt aus. „Dem wird alles untergeordnet“, sagte der Neo-Coach der SV Ried. Der 38-Jährige steht für einen sehr aktiven Fußball. „Das Spiel ist aggressiv, mutig und von hoher Intensität geprägt“, sagt Muslic. Er habe „keine Sorge, dass wir das nicht umsetzen können.“

Neuer Sportkoordinator

Neben Miron Muslic als neuen Cheftrainer wurde mit Wolfgang Fiala auch ein neuer Sportkoordinator präsentiert. Der Neo-Sportchef der SV Ried ist 33 Jahre alt, ist seit Sommer Leiter der Akademie. Diese Position wird er auch weiterhin innehaben und als Bindeglied zwischen der Jugend und Kampfmannschaft agieren. Fiala kündigte gleich an, dass man jungen Talenten eine Chance geben möchte, sich in der Kampfmannschaft zu beweisen. "Wer hart arbeitet und Erfolg haben will, dem ist das hier möglich", betonte Fiala.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: SVR/Scharinger