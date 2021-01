So schnell wie kein anderer Bundesligist ist der SKN St. Pölten am Samstagnachmittag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie die NÖN berichten, waren beim Start in die Vorbereitung fast alle Spieler mit an Bord. Einzig Dor Hugi habe bei der ersten Einheit des neuen Jahres gefehlt. Auch die LASK-Leihgabe Alexander Schmidt, in dessen Leihvertrag keine Ausstiegsmöglichkeit verankert sein soll, war mit von der Partie.

Mit Pirmin Strasser war auch ein interessanter "Testpilot" mit dabei. Der 30-jährige Tormann steht aktuell bei Regionalligist Hertha Wels unter Vertrag. Derzeit nimmt der gebürtige Linzer jedoch am Training des Bundesligisten teil. Über eine Verpflichtung sei noch keine Entscheidung getroffen worden, berichten die NÖN.

Der 30-Jährige konnte bereits Erfahrung in der höchsten Spielklasse sammeln. Für den SV Grödig absolvierte er 13 Bundesliga-Partien.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media