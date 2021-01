Der LASK hat am Montag die genauen Testspiel-Termine bekannt gegeben. Vor dem ersten Pflichtspiel gegen die WSG Tirol am 24. Jänner werden die Athletiker drei Testspiele absolvieren. Zum Auftakt empfängt der LASK am 9. Jänner (15 Uhr) die Wiener Austria. Das Spiel findet in der alten Raiffeisen Arena Linz statt. "Um die Rasenflächen im Paschinger Trainingszentrum zu schonen", schreibt der LASK in einer Aussendung.

Am Mittwoch, den 13. Jänner um 15 Uhr, trifft der LASK auf Kooperationsklub FC Juniors OÖ. Gespielt wird im Trainingszentrum Pasching.

Für das letzte Testspiel im Rahmen der Wintervorbereitung reist mit dem SV Lafnitz der Tabellenführer der 2. Liga nach Oberösterreich. Die Partie findet am Samstag, den 16. Jänner um 15 Uhr statt. Gespielt wird in der Raiffeisen Arena Pasching.

Aufgrund des Lockdowns werden alle Testspiele ohne Zuschauer stattfinden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak