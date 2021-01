Auch für die Wiener Austria geht es wieder los: Der heutige Montag startete mit Corona-Tests, ehe die motorischen und sportmedizinischen Tests auf dem Programm standen. Diese wurden zum Teil heute durchgeführt, morgen geht es weiter. Während ein Teil der Mannschaft in der Privatklinik Döbling untersucht wurde, absolvierte der andere Teil Leistungstests (Beweglichkeit, Sprints, Sprünge, Laktattests am Laufband) in der Generali-Arena.

"Werden jetzt die aussuchen, denen wir zutrauen, dass sie die Ergebnisse einfahren können"

Das erste Mannschaftstraining findet am 6. Jänner statt, ehe es am 9. Jänner in Linz ein Testspiel gegen den LASK gibt. Eines von insgesamt nur zwei Vorbereitungsspielen, sozusagen die Generalprobe findet am 16. Jänner gegen den SV Horn auf den Trainingsplätzen der Generali-Arena statt (14:00 Uhr).

„Da es kaum eine Pause gab, haben die Spieler auch körperlich nichts verloren", ist Trainer Peter Stöger überzeugt. Kaderveränderungen wird es wohl weder in die eine, noch in die andere Richtung geben und auch die Themen sind jetzt keine anderen als vor Weihnachten. „Wir haben einiges zu tun, werden versuchen, in der Kürze manches zu reparieren“, wird Stöger in einer Klubaussendung zitiert.

„Wir wollen versuchen, mehr Sicherheit in die Abläufe beim Spiel zu bringen und werden dafür jetzt die aussuchen, denen wir zutrauen, dass sie die Ergebnisse einfahren können", sagt Stöger.

Foto: FK Austria Wien/Heinz Köhler