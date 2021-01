Mit Marc Andre Schmerböck hat der TSV Hartberg am Dienstag den ersten Neuzugang in diesem Winter bekannt gegeben. Der 26-jährige Steirer dürfte aber wohl nicht die einzige Neuverpflichtung des TSV bleiben, denn wie die Kleine Zeitung berichtet, reisten mit Matija Horvat (KSV 1919) und Jan Gassmann (NK Drava Ptuj, ehemals Young Violets) zwei "Testpiloten" mit ins Traininglager nach Slowenien.

Der 21-jährige Matija Horvat, Kapitän des Kapfenberger SV, kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung eingesetzt werden. Der Vertrag des gebürtigen Kroaten in Kapfenberg läuft noch bis Sommer 2021. In der laufenden Saison absolvierte Horvat 15 Pflichtspiele.

Jan Gassmann wechselte im Sommer des Vorjahres ablösefrei von den Young Violets zum slowenischen Zweitligisten NK Drava Ptuj. Der 23-jährige Linksverteidiger bestritt in der laufenden Spielzeit 13 Pflichtpartien.

Mit Lukas Fadinger, Lukas Gabbichler (Gespräche mit GAK laufen), Hamidou Maiga, Alexander Burgstaller, Abdoul Yoda und Abdramane Djitteye durften gleich sechs Spieler nicht mit ins Trainingslager reisen. Auch der rekonvaleszente Michael Lema blieb in der Oststeiermark.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller