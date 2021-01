Die WSG Swarovski Tirol hat am Mittwoch als erster Bundesligist in diesem Jahr ein Testspiel absolviert. Die Tiroler nehmen im Rahmen des Trainingslagers auf Malta am "Tipsport Malta Cup" teil und siegten im ersten Spiel gegen den tschechischen Klub FC Zbrojovka Brünn mit 2:0. Die Tore erzielten Zlatko Dedic (66.) und Nikolai Baden Frederiksen (67.).

Finale gegen Trnava oder Olmütz

Nun stehen für die Kristallkicker aus Wattens zwei Trainingstage an, ehe am 9. Jänner um 18 Uhr das Finale auf dem Programm steht. Der Gegner wird heute zwischen FC Spartak Trnava und SK Sigma Olmütz ermittelt.

Am 10. Jänner kehrt die WSG Tirol nach Österreich retour.

