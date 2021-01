Klaus Mitterdorfer, Präsident des Kärntner Fußballverbandes, appelliert in einem offenen Brief an die Bundesregierung, Trainingsmöglichkeiten für Amateur- und Nachwuchsteams im Freien wieder zuzulassen. Darin heißt es u.a.: "Die Fußballfamilie hat bereits im vorigen Jahr bewiesen, dass man mit Sorgsamkeit und Umsicht Sport unter Einhaltung aller COVID Regeln betreiben kann."

Der offene Brief von Klaus Mitterdorfer im Wortlaut

Trotz aller derzeit bestehenden großen Herausforderungen und Probleme am Weg zu einer Lebens-Normalität, ersuche ich eindringlich im Namen unzähliger junger fußballbegeisterter Menschen im Amateur- und Nachwuchsbereich um die rasche Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainings im Freien.

Die Fußballfamilie hat bereits im vorigen Jahr bewiesen, dass man mit Sorgsamkeit und Umsicht Sport unter Einhaltung aller COVID Regeln betreiben kann. Wir haben gemeinsam mit dem ÖFB fertige Modelle und Handlungsempfehlungen für Trainings in Kleingruppen und mit Abstand, wir haben Hygieneabläufe und Präventionskonzepte erarbeitet, die sofort umgesetzt werden können.

Keine Bewegung, kein Training, keine soziale Integration führen zu massiv nachteiligen Folgen für unsere Gesellschaft. Der gesundheitlich und sozial so extrem wichtige sportliche Ausgleich, eine sinnvolle Freizeitgestaltung und eine fundamentale Lebensschule gehen verloren.

Vereine zerbrechen und junge Menschen kehren dem Fußball, dem Sport den Rücken.

Ich bitte Sie, im Rahmen Ihrer Zuständigkeit und Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder um Ihre Unterstützung und um eine Ermöglichung unseres notwendigen und geliebten Fußballsportes.