Zwei Wochen vor dem Meisterschafts-Restart spielt Austria Wien am Samstag um 15 Uhr im ersten von zwei Testspielen in Linz gegen den LASK. Nach jeweils zwei Einheiten am Mittwoch und Donnerstag trainieren die Veilchen am Freitag-Nachmittag noch einmal in Wien-Favoriten, ehe sich das Team am Samstag auf den Weg nach Linz macht.

"Unabhängig von den Leistungen im Herbst hat kein Spieler einen Freifahrtsschein"

Patrick Pentz und Erik Palmer-Brown können krankheitsbedingt nicht mit nach Oberösterreich reisen. „Wir wollen mit Blickrichtung Meisterschaft vorsichtig agieren. Die Pause war kurz. In den beiden Testspielen geht es hauptsächlich darum, im Rhythmus zu bleiben“, erklärt Peter Stöger, der kein unnötiges Risiko eingehen möchte und im Test gegen den LASK durchwechseln wird: „Wir wollen jedem Spieler die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Entscheidend ist für uns die Frage: Wer ist wann, wie bereit? Unabhängig von den Leistungen im Herbst hat kein Spieler einen Freifahrtsschein: Jeder muss sich über Trainings- und Spielleistungen qualifizieren“, schildert der Austria-Trainer in einer Aussendung des Vereins.

Zehn Runden sind im Grunddurchgang noch zu spielen. Nach zwölf Spieltagen liegt die Austria fünf Punkte hinter Rang sechs und lediglich vier Zähler vor dem Letzten: „Unser Blick geht nach oben. Uns ist bewusst, dass wir ein sehr gutes Frühjahr spielen müssen, damit wir noch in die Meistergruppe rutschen. Dafür brauchen wir deutlich mehr Siege als im Herbst und sollten schon ab dem ersten Spiel voll punkten", weiß Peter Stöger.

In diesem ersten Match gastiert Austria Wien am 23. Jänner in Ried. Bis dahin bleibt nicht viel Zeit. Danach geht es im engen Terminplan Schlag auf Schlag. Stögers Eindrücke bei den ersten Trainings 2021 sind positiv: „Das ist schon in Ordnung, die Mannschaft ist motiviert - alle haben verstanden, worum es geht.“

Foto: Josef Parak