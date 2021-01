Dem Umbau des Linzer Stadions zu einer modernen Fußball-Arena steht nun nichts mehr im Wege. Wie der LASK am Freitagvormittag mitteilt, hat die Bau- und Bezirksverwaltung der Stadt Linz dem LASK, in Folge der Bauverhandlung vom 14. Dezember 2020, am gestrigen Donnerstag einen positiven Baubescheid ausgestellt.

"Der LASK erhält damit die langersehnte Heimstätte auf Linzer Boden"

„Der vorliegende Baubewilligungsbescheid bestätigt den LASK darin, dass im Zuge der professionellen Projektplanung sämtlichen gesetzlichen Vorschriften entsprochen wurde und durch den Umbau der Raiffeisen Arena schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden", erklärt LASK-Vizepräsident Dr. Johannes Lehner.

Das Bauverfahren habe bewiesen, "dass die vom LASK getroffenen Maßnahmen zum Nachbarschaftsschutz zu einer deutlichen Verbesserung der Licht- und Lärmsituation führen", schildert der LASK, der den Großteil der Kosten für die neu entstehende Raiffeisen Arena tragen wird.

„Die Raiffeisen Arena wird als städtebauliche Landmark sämtliche Ansprüche an eine moderne Fußballarena erfüllen und sich dennoch respektvoll in den Baubestand einfügen. Der LASK erhält damit die langersehnte Heimstätte auf Linzer Boden", freut sich Präsident Dr. Siegmund Gruber. Das Stadionprojekt sei für den Verein "unabdingbar, um in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht langfristig erfolgreich zu sein", fährt Gruber fort.

Die neue Arena sei laut Gruber "die Basis, um dauerhaft konkurrenzfähig in der Bundesliga um die vordersten Plätze spielen zu können, und damit auch für die Jugend und den Breitensport Vorbildwirkung zu entfalten."

LASK-Präsident Gruber abschließend: „Als solches, nämlich als Aushängeschild für unsere Heimat, sehen wir es selbstverständlich auch. So wollen wir zeigen, dass wir in Oberösterreich dieses Projekt perfekt abwickeln können. Im Bauverfahren haben wir das schon bewiesen.“

Foto: Harald Dostal/fodo.media