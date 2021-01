Der SKN St. Pölten hat sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung gewonnen. Die Niederösterreicher gewannen gegen Zweitligist Vorwärts Steyr mit 2:1. Paul Sahanek brachte die Oberösterreicher in der 56. Minute nach einem Eckball in Führung. Lukas Grozurek besorgte in der 86. Minute den Ausgleich, ehe Nicolas Meister per Elfmeter den Sieg für St. Pölten fixierte.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media