Die SV Guntamatic Ried ist mit einem Testspielsieg in die Wintervorbereitung gestartet. Der Bundesligist besiegte den SKU Amstetten mit 2:0. Bernd Gschweidl brachte die Innviertler bereits nach 10 Minuten in Führung. Für den 2:0-Endstand sorgte Marcel Ziegl, der nach einer Flanke von Nutz einköpfelte. Den nächsten Test absolviert Ried am Dienstag, 12. Jänner um 15 Uhr. Gegner im Leichtathletik-Stadion in Ried ist Wacker Innsbruck.

SV Guntamatic Ried spielte mit:

1. Halbzeit: Radlinger - Lercher, Reiner, Boateng, Takougnadi - Ziegl, Satin, Nutz - Bajic, Gschweidl, Grüll.

2. Halbzeit: Gütlbauer - Haas, Meisl, Lackner, Kerhe - Offenbacher, Ammerer - Grubeck, Wießmeier, Canadi - Sulley.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media