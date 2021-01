Sturm Graz hat sein erstes Vorbereitungsspiel im Rahmen des Kurztrainingslagers in Kroatien gewonnen. Die Grazer besiegten in Rovinj den kroatischen Erstligisten NK Osijek 3:2. Gazibegovic (19.), Wüthrich (31.) und Mwepu (75.) erzielten die Treffer für die Steirer. Das nächste Testspiel für Sturm steigt bereits am morgigen Sonntag gegen den ungarischen Klub MOL Fehervar.

SK Sturm Graz - NK Osijek 3:2 (2:0)

Tore: Gazibegovic (19.), Wüthrich (31.), Mwepu (74.); Bockaj (49.), Lopa (59.)

SK Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic (46. Schendl) - Nemeth (46. Geyrhofer) - Wüthrich (46. Komposch) - Dante (46. Stückler) - Gorenc-Stankovic (46. Jäger) - Hierländer (46. Shabanhaxhaj) - Kuen (46. Zettl) - Ljubic (62. Mwepu) - Jantscher (46. Huspek) - Balaj (46. Friesenbichler)

NK Osijek (Startformation): Ivusic - Jugovic - Erceg - Mierez - Caro - Jurcevic - Skoric - Grgic - Pilj - Bohar - Vukovic

Cheftrainer Christian Ilzer: "Für uns war es ein wichtiges Spiel gegen einen Gegner mit hoher Qualität und Intensität. Wir waren in beiden Hälften in allen Bereichen richtig gefordert. Die Jungen haben auf die zwei schnellen Gegentore super reagiert und mir hat gefallen, dass sie das Siegtor noch unbedingt wollten."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller