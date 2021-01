Auch der LASK und SK Rapid Wien haben am heutigen Samstag erstmals im Jahr 2021 getestet. Der LASK setzte sich im bundesligainternen Probegalopp gegen die Wiener Austria durch. Peter Michorl (24.) schoss die Linzer Athletiker mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Johannes Eggestein erzielte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0. Can Keles konnte in Minute 79 zwar verkürzen, doch Valentino Müller traf nur vier Minuten später zum 3:1-Endstand.

Rapid dreht Rückstand gegen Lafnitz - Ljubicic musste angeschlagen vom Platz

Der SK Rapid Wien geriet im ersten Testspiel des neuen Jahres in Rückstand: Daniel Gremsl nutzte einen Fehler in der Rapid-Abwehr und überlupfte Gartler zum 1:0 für den SV Lafnitz. Doch die Hütteldorfer konnten das Testspiel am Trainingsgelände des Ernst-Happel-Stadions noch vor dem Pausenpfiff drehen. Yusuf Demir setzte in der 38. Minute gut nach und traf zum 1:1-Ausgleich, ehe Lukas Sulzbacher praktisch mit dem Pausenpfiff überlegt ins kurze Eck traf.

Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic musste in der zweiten Halbzeit vorzeitig ausgewechselt werden. Der 23-Jährige absolvierte heute seine erste Partie nach einem Bänderriss im rechten Sprunggelenk, den er sich im November des Vorjahres zugezogen hatte. Genaue Informationen über den aktuellen Gesundheitszustand von Ljubicic liegen zurzeit noch nicht vor. Der Mittelfeldspieler konnte den Platz jedenfalls ohne fremde Hilfe verlassen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media