Neo-Klagenfurt-Coach Peter Pacult musste in seinem ersten Spiel eine knappe Niederlage hinnehmen. Austria Klagenfurt verlor das heutige Testspiel gegen den Wolfsberger AC mit 0:1. Mario Leitgeb erzielte den entscheidenden Treffer in diesem Kärntner Test-Derby, das in Slowenien ausgetragen wurde.

„Das war in Ordnung, eine gute Bewegungstherapie gegen einen guten Gegner. In der zweiten Halbzeit hat es sogar etwas besser ausgesehen. Die Burschen haben sich gut bewegt, aber natürlich ist in allen Bereichen noch Luft nach oben. Jetzt geht es im Training und den weiteren Testspielen darum, die Formation zu finden, die am besten zusammenpasst", resümierte Peter Pacult.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger