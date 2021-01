Der FC Red Bull Salzburg könnte in diesem Winter auch einen Innenverteidiger abgeben. Wie Mohamed Bouhafsi, Chefredakteur des französischen Mediums RMC Sport auf Twitter berichtet, soll der CFC Genua an Jerome Onguene interessiert sein. In dem Tweet heißt es, dass der italienische Klub aus der Serie A dem FC Red Bull Salzburg ein Leihangebot inklusive Kaufoption vorgeschlagen habe.

Abgang von Onguene könnte Salzburg Sorgen bereiten

Ein Abgang von Jerome Onguene würde jedoch angesichts der aktuellen Umstände bei Red Bull Salzburg doch verwundern. Ein Überangebot an Innenverteidigern hat der Serienmeister nämlich nicht vorzuweisen. Im Falle eines Transfers von Onguene wären mit Andre Ramalho, Maximilian Wöber und Oumar Solet, der bis dato allerdings noch nicht überzeugen konnte, nur mehr drei Innenverteidiger vorhanden. Der 19-jährige Innenverteidiger David Affengruber durfte zuletzt bei der Kampfmannschaft mittrainieren, müsste aber behutsam aufgebaut werden.

In der laufenden Saison absolvierte der 23-jährige Kameruner 15 Pflichtspiele für die Bullen. In der Bundesliga spielte er sechsmal durch, ansonsten kam er sporadisch zum Einsatz.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter