Alon Turgeman kehrt nach zweieinhalb Jahren bei Austria Wien zum israelischen Erstligisten Hapoel Haifa zurück, wo er schon in der Saison 2017/18 spielte. Im Frühjahr 2020 war der 29-jährige Stürmer für ein halbes Jahr an den polnischen Erstligisten Wisla Krakau verliehen, ehe er im Sommer an den Verteilerkreis zurückkehrte.

Aufgrund eines Muskelfaserbündelrisses verpasste der israelische Stürmer aber den Großteil der Herbstsaison und kam erst kurz vor der Winterpause zu drei Einsätzen, bei denen er einen Treffer erzielte.

In seinen zweieinhalb Jahren bei Austria Wien (ab Sommer 2018) wurde Turgeman immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In Summe brachte er es auf 31 Spiele im violetten Dress, bei denen er elf Tore erzielte und vier Assists beisteuerte.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger