Der FC Red Bull Salzburg arbeitet offenbar an einer Rückkehr von Defensivspieler Bernardo. Wie gianlucadimarzio.com berichtet, soll der 25-Jährige vom englischen Premier-League-Klub ausgeliehen werden. Nach dem Abgang von Jerome Onguene (Ligaportal berichtete: Leihe mit Kaufoption: Jerome Onguene wechselt in die Serie A) suchen die Bullen nach Verstärkung in der Abwehrkette.

Bernardo könnte in Salzburg zu alter Stärke zurückfinden

Bernardo, der bereits im Frühjahr 2016 für den FC Red Bull Salzburg kickte, kann in der Defensive variabel eingesetzt werden. Der Brasilianer spielte in seiner bisherigen Karriere als Innenverteidiger sowie auf beiden Außenverteidiger-Positionen.

Aktuell steht der 25-Jährige bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Für den englischen Klub absolvierte er bis dato 50 Pflichtspiele. In der laufenden Saison kam Bernardo allerdings nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures