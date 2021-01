Das für heute 14 Uhr angesetzte Testspiel zwischen Austria Wien und SV Horn muss wegen des dichten Schneefalls in den Stunden zuvor abgesagt werden. Das gab die Wiener Austria am Samstagvormittag bekannt. Das letzte Testspiel der Austria vor der Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison soll dennoch nachgeholt werden. Die Partie in der Generali-Arena soll nun am Montag, 18. Jänner 2021 um 14 Uhr stattfinden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller