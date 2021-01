Die beiden oberösterreichischen Bundesligisten LASK und SV Ried konnten am heutigen Samstag jeweils einen Erfolg verzeichnen. Während der LASK ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Lafnitz klar 5:0 gewann, siegte die SV Ried gegen die OÖ Juniors 3:1.

Ried dreht Partie gegen die Juniors

Der Zweitligist ging bereits in der 2. Minute in Führung, nachdem Lukas Burgstaller nach einer Ecke zur Stelle war. Knapp eine Viertelstunde später gelang Marcel Ziegl der Ausgleich, ehe Bernd Gschweidl (40.) und ein Eigentor von Sebastian Kapsamer (44.) den 3:1-Endstand fixierten.

Am kommenden Samstag empfangen die Rieder im ersten Bundesliga-Spiel im neuen Jahr den FK Austria Wien.

LASK fertigt Lafnitz ab

Der LASK hatte gegen den Tabellenführer der 2. Liga wenig Mühe und siegte klar 5:0. Johannes Eggestein schoss den LASK in der 20. Minute nach einem Stanglpass von Ranftl in Führung, ehe Andres Andrade nach einem Eckball von Goiginger per Kopf zur Stelle war (28.). Johannes Eggestein traf noch vor der Pause zum 3.0.

In der 53. Minute erhöhte Peter Michorl nach einem kurz abgespielten Eckball auf 4:0 (53.). Für den 5:0-Endstand sorgte Neuzugang Matias Succar.

„Der Mannschaft ist heute eine sehr kontrollierte Leistung mit vielen Toren und Chancen gelungen. Phasenweise war das heute ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene. Ich bin mit dem heutigen Auftritt sehr zufrieden, wir nehmen viel Zuversicht und Selbstvertrauen für den Frühjahrs-Start mit", freut sich LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media