Eine Woche vor dem offiziellen Start in die Frühjahrssaison der Tipico Bundesliga steht am heutigen Sonntag noch ein Nachtragsspiel aus der 7. Runde auf dem Programm. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle beim WAC konnte die Partie Anfang November 2020 nicht durchgeführt werden. Das Heimspiel gegen Sturm Graz wird heute um 17 Uhr nachgetragen.

Sturm könnte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen

Der SK Sturm Graz geht nach einer sehr starken Herbstsaison als Tabellenzweiter in dieses Spiel. Mit einem Sieg in Wolfsberg könnte man sogar ganz nach oben klettern und Red Bull Salzburg überholen. Eine Tatsache, die Christian Ilzer "gar nicht wegleugnen" wolle. Ganz im Vordergrund steht dies aber nicht. Man werde "die vollste Aufmerksamkeit" auf das Spiel gegen den WAC legen.

Die letzten drei Duelle gegen den WAC hat Sturm Graz jedoch allesamt verloren. Christian Ilzer lobt seinen ehemaligen Verein in den höchsten Tönen: "Es ist beeindruckend, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Sie sind ein Spitzenteam in Österreich", unterstreicht Ilzer, der von einer hochinteressanten Aufgabe spricht.

Lob gibt es aber auch von WAC-Coach Ferdinand Feldhofer, der betonte, dass Sturm "die Mannschaft des Herbstes" sei. "Sie haben sehr beeindruckend gespielt. Für uns wird das eine gute Standortbestimmung, wie weit wir sind", weiß der ehemalige Sturm-Kicker.

So stellen die Trainer auf

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Taferner, Leitgeb, Liendl, Sprangler - Vizinger, Joveljic

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen - Friesenbichler, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

WAC gegen Sturm im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Sturm live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

WAC gegen Sturm im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller