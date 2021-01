Zum bereits 20. Mal haben die Fans des SK Rapid via Voting auf der Homepage und mittels e-mail-Einsendungen den "Rapidler des Jahres" gewählt. Bei dieser Wahl setzte sich Maximilian Ullmann ganz klar durch. 53 Prozent oder 6.889 der fast 13.000 abgegebenen Stimmen fielen auf den "Dauerbrenner", der im Sommer 2019 vom LASK nach Hütteldorf wechselte. Damit ließ er Ercan Kara und Vorjahressieger Taxiarchis Fountas (je 16 Prozent; 2050 und 2025 Stimmen) hinter sich.

Ullmann bestritt für den SK Rapid bislang 55 Pflichtspiele und erzielte dabei 4 Treffer, weitere 7 Tore bereitete er direkt vor. Der Oberösterreicher verpasste seit der Austellung seiner Spielberechtigung für den SK Rapid lediglich ein Bewerbsspiel.

"Diese Auszeichnung macht mich unglaublich stolz, es war ein hartes Jahr und umso mehr freut es mich, dass die Fans mich nun gewählt haben! Ich probiere in jedem Spiel alles zu geben und möchte der Mannschaft weiter so helfen wie im letzten Jahr", sagt Ullmann in einem ersten Statement auf Rapid TV.

Foto: GEPA pictures/Wien Energie