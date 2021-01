Der Vertrag zwischen der SV Guntamatic Ried und dem Spieler Canillas Sánchez wurde am Montag, 18. Jänner 2021, einvernehmlich aufgelöst. Das gibt die SV Ried in einer Aussendung bekannt. Der gebürtige Spanier hat für die Innviertler lediglich zehn Pflichtspiele bestritten.

„Für Canillas wäre es nicht einfach gewesen, in Ried zu weiteren Einsätzen zu kommen. Deshalb war es für beide Seiten gut, dass wir den Vertrag einvernehmlich auflösen konnten. Wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute und bedanken uns für sein Engagement bei uns in Ried“, wird SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala in der Mitteilung zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media