Mit dem Schlagerspiel Rapid Wien gegen Sturm Graz wird am Freitag um 19:30 Uhr die erste Bundesliga-Runde im neuen Jahr eingeläutet. Die Grazer würden mit einem Remis oder Sieg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Rapid bräuchte einen vollen Erfolg, um vorläufig an die Spitze zu klettern.

Wer ersetzt den gesperrten Amadou Dante?

Sturm-Trainer Christian Ilzer sprach am Mittwoch bei einem Medientermin von einem absoluten Spitzenspiel. "Wir freuen uns extrem auf das Duell", so der Coach der Steirer.

Verzichten muss Ilzer in diesem Schlagerduell auf Linksverteidiger Amadou Dante, der sich in den letzten Monaten hervorragend entwickelt hat. Der Malier hatte am vergangenen Sonntag im Nachtragsspiel gegen den WAC nach einer Notbremse Rot gesehen und wurde daraufhin vom Strafsenat für ein Spiel gesperrt. "Das ist für mich in der Gesamtbetrachtung viel zu hart", hielt Christian Ilzer fest. Dennoch muss er sich für die linke Abwehrseite eine Alternative überlegen. Mit Andreas Kuen und Jusuf Gazibegovic nannte Ilzer zwei Spieler, die den gesperrten Dante ersetzen könnten. Doch es gebe auch weitere Optionen in Kader, sagte Ilzer, der sich nicht zu sehr in die Karten blicken lassen möchte.

Ilzer sieht Fountas-Sperre nicht als Vorteil für seine Mannschaft

Doch auch beim SK Rapid wird ein essentieller Stammspieler fehlen. Taxiarchis Fountas fasste nach seiner Spuckattacke im Test gegen die Admira eine Sperre von vier Spielen aus (Nach Spuckattacke: Vier Spiele Sperre für Rapid-Stürmer Fountas). "Das war in den Schlagzeilen und ein Thema. Es hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, dass sich Rapid in absoluter Ruhe auf das Spiel vorbereiten kann", glaubt Christian Ilzer.

Der Sturm-Trainer weiß zwar um die Stärken von Taxiarchis Fountas, doch einen allzu großen Vorteil sieht Ilzer für seine Mannschaft aufgrund der Sperre des Griechen gar nicht: "Ich hatte vor allem gegen Ende der Herbstsaison das Gefühl, dass er (Taxiarchis Fountas; Anm. d. Red.) nicht absolut ein Teil dieser Mannschaft ist. Von dem her könnte es auch kein großer Vorteil für uns sein, weil ich denke, dass Rapid genügend Möglichkeiten hat, diesen Spieler zu ersetzen", hielt Ilzer fest.

von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger