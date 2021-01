Der spusu SKN St. Pölten hat in Sachen Cheftrainer-Posten für die kommende Saison für Klarheit gesorgt und den auslaufenden Vertrag mit Robert Ibertsberger um ein weiteres Jahr inklusive Option verlängert. Der 44-jährige Salzburger, der im März des Vorjahres zum Klub stieß und in seinen bisherigen 24 Spielen mit einem Punkteschnitt von 1,46 in der Vorsaison nicht nur den Klassenerhalt schaffte, sondern die Wölfe in diesem Jahr auch ins Mittelfeld der Tabelle führte, bleibt dem Verein somit zumindest bis zum Ende der Saison 2021/2022 erhalten.

Sportdirektor Georg Zellhofer: „Wir wollen in Zukunft für Kontinuität im Verein sorgen. Nach den letzten Monaten sind wir überzeugt, dass wir mit Robert Ibertsberger genau jenen Mann mit an Bord haben, mit dem wir diese Kontinuität auch erreichen können. Robert hat bislang einen sehr guten Job gemacht, daher freue ich mich sehr, dass er ein weiteres Jahr auf unserer Betreuerbank Platz nehmen wird.“

Cheftrainer Robert Ibertsberger: „Ich freue mich sehr über die Wertschätzung meiner Arbeit, die der Verein mir mit dieser Vertragsverlängerung entgegenbringt. Dieses Signal zeigt mir, dass der Weg, den ich gemeinsam mit dem Klub im März eingeschlagen habe, der richtige ist. Jetzt gilt es ebendiesen konsequent weiter fortzusetzen. Wir sind nämlich definitiv noch nicht am Ende angekommen und haben in den kommenden Wochen und Monaten noch einiges vor.“

Foto: spusu SKN St. Pölten