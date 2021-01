Mit dem Schlagerspiel Rapid Wien gegen Sturm Graz wird die Frühjahrssaison der Tipico Bundesliga offiziell eingeläutet. Während den zweitplatzierten Grazern bereits ein Remis für die Tabellenführung genügen würde, bräuchte Rapid einen vollen Erfolg, um vorübergehend den ersten Platz einzunehmen.

Didi Kühbauer: "Bei uns gibt es definitiv keine Unruhe"

Sturm-Trainer Christian Ilzer hatte am Mittwoch vermutet, dass die Spuckattacke von Fountas in einem Testspiel "sicher nicht dazu beigetragen hat, dass sich Rapid in Ruhe vorbereiten konnte", so der Steirer. Zoran Barisic widersprach dieser Behauptung vehement: "Bei uns gibt es definitiv keine Unruhe. Wir sind sehr gefestigt als Mannschaft und lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, egal, was passiert", so der Rapid-Sportchef am Donnerstag.

Rapid-Coach Didi Kühbauer stimmte dem zu: "Es hat keinen Grund gegeben, dass wir auf einmal in ein Tal fallen. Bei uns im Team war die Stimmung immer in Ordnung." Der Burgenländer zollt den Grazern, die in der laufenden Bundesliga-Saison erst fünf Gegentore erhalten haben, Respekt und rechnet mit einem engen Spiel: "Es wird ein Kampf, weil Sturm garantiert versuchen wird, uns zu stören. Da müssen wir sehr, sehr clever an die Sache herangehen."

Eine spannende Entscheidung beim SK Rapid steht allerdings noch aus. Die Frage nach der Nummer eins im Tor ließ Kühbauer nämlich unbeantwortet. Im Finish der Herbstsaison stand Paul Gartler im Tor, Richard Strebinger musste nach nicht immer sattelfesten Auftritten zuschauen. Der Rapid-Trainer stellte klar, dass Tormann-Trainer Jürgen Macho die Entscheidung treffen werde.

Sturm-Trainer Christian Ilzer fiebert dem Duell gegen die Wiener mit Vorfreude entgegen. Ilzer spricht von einem "absoluten Spitzenspiel und Traditionsduell im österreichischen Fußball." Man fahre mit dem klaren Vorsatz nach Wien, um zu gewinnen. Doch der 43-Jährige warnt auch vor den Hütteldorfern: "Rapid hat eine Klassemannschaft, wir werden einen Top-Tag brauchen", weiß Christian Ilzer.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Gartler/Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - D. Ljubicic, Petrovic - Knasmüllner, Ritzmaier, Arase - Kara

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Kuen - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Dieter Muckenhammer

Rapid Wien gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 19 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 18 Uhr.

Rapid Wien gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

