Der FC Red Bull Salzburg und Geschäftsführer Stephan Reiter haben sich auf eine erneute vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit bis zumindest 30. Juni 2024 geeinigt. Das gibt Österreichs Serienmeister am Freitag bekannt. Der 49-jährige Salzburger ist seit Februar 2017 in dieser Funktion und hauptverantwortlich für alle kaufmännischen Agenden bei den Roten Bullen.

Vorstandsvorsitzender Harald Lürzer erklärt dazu: „Im Namen des gesamten Vorstands freut es mich, bekannt geben zu dürfen, dass wir unseren langjährigen kaufmännischen Geschäftsführer Stephan Reiter um weitere vier Jahre an unseren Klub binden konnten. Die außerordentlichen Erfolge der letzten Jahre, die wesentlich von Stephan mitgestaltet wurden, lassen uns mit Zuversicht in die gemeinsame Zukunft blicken. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um Stephan für seine souveräne Führung in dieser speziellen Zeit zu danken, die von vielen außerordentlichen Herausforderungen geprägt ist!“

Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter