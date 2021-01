Sturm-Trainer Christian Ilzer war nach der 1:4-Niederlage gegen Rapid zum Auftakt der Bundesliga-Frühjahrssaison bedient. Für die Grazer war es die erste Niederlage in der Meisterschaft seit dem 1. November 2020 und zudem die höchste Pleite in der laufenden Saison. Über den Ausschluss von Joker Bekim Balaj ärgerte sich der Trainer der Grazer am meisten.

Christian Ilzer: "Unfassbar nach dieser ersten Halbzeit mit Rückstand in die Pause zu gehen"

„Der Ursprung der Niederlage war in der ersten Halbzeit zu suchen. Wir haben in der ganzen Saison kein einziges Tor aus Standardsituationen hinnehmen müssen, außer den Elfmeter in Hartberg. Für mich war da einfach das Duell Stankovic gegen Kara entscheidend", resümierte Christian Ilzer. Gorenc Stankovic hatte Kara bei einer Ecke von Ritzmaier aus den Augen verloren, sodass Kara unbedrängt einschießen konnte.

„Es war für mich dann fast unfassbar nach dieser ersten Halbzeit mit Rückstand in die Pause zu gehen. Ich denke, wir müssen einfach führen nach der ersten Halbzeit. Hinten mit mehr Qualität in den Duellen agieren und vorne einfach diese Vielzahl an Torchancen zu mehreren Toren ummünzen", hätte sich der 43-Jährige gewünscht.

In der zweiten Hälfte sei seiner Mannschaft "dann nicht mehr viel gelungen", gab er im Interview mit Sky Sport Austria zu. "Man muss am Ende auch sagen, es war dann vielleicht zu hoch, aber es war dann ein verdienter Sieg von Rapid. Wir haben heute eine schmerzhafte Niederlage bekommen. Schmerzen sind oft ein sehr, sehr guter Lehrmeister. Für uns gilt es jetzt, dass wir am Dienstag eine Antwort auf diese Niederlage haben", meint Ilzer im Hinblick auf das Steirer-Derby gegen Hartberg.

Die Rote Karte von Bekim Balaj, der nur vier Minuten nach seiner Einwechslung völlig übermütig Marcel Ritzmaier umgecheckt hatte, ärgerte Ilzer besonders: „Es war auf jeden Fall komplett unnötig. Er ist wahrscheinlich mit einem großen Vorsatz ins Spiel gegangen. Mit dieser unnötigen Aktion haben wir uns dann selbst enorm geschwächt", stellte der Sturm-Trainer klar.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller